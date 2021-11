Anche Pif ironizza su Punta Bianca: "Avete problemi da risolvere? Chiamate Belen"

“Dopo anni e anni di dure battaglie, con le associazioni ambientaliste che cercavano di far diventare Punta Bianca riserva naturale, arriva Belen e risolve tutto”.

Anche l’attore siciliano Pif ironizza sulla vicenda che ha fatto tanto discutere nei giorni scorsi con l’arrivo di Belen Rodriguez in provincia di Agrigento per realizzare uno shooting fotografico dedicato alla promozione del nuovo brand di moda “Hinnominate, da lei creato insieme alla sorella Cecilia e al fratello Jeremias.

“Dagli anni Sessanta - commenta Pif durante la trasmissione “I sopravvisuti” su Radio Capital, insieme all’altro conduttore Michele Astori - c’è un poligono di tiro che mal si concilia con quei luoghi e con quella bellezza. Ma nulla si muove, con le povere associazioni ambientaliste che per anni entravano ed escivano dai palazzi in cui si prendono decisioni. Poi arriva Belen, lancia un appello su Instagram rivolto al presidente Musumeci e lui risponde dicendo che ha avviato l’iter per l’istituzione della riserva”.

“Ma Musumeci ha detto che questa promossa l’aveva già fatta in precedenza - fa notare Astori - ma pare che Belen abbia comunque fatto la differenza”.

Ed ecco che, a quel punto Pif, lancia l’invito ai radioascoltatori: “Avete un problema da risolvere, dovete istituire una riserva naturale vicino casa vostra? C’è un eco-mostro da abbattere? Vogliamo far diventare Eraclea Minoa, altro posto che a me piace tanto, un parco naturale? Che ci vuole? Chiedete a Belen e risolve tutto. Anzi, scrivete a noi che saremo il tramite per farle pervenire le vostre istanze”.