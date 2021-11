Stop alle esercitazioni militari a Punta Bianca? Lombardo: “Anche Belen chiede a Musumeci l’istituzione della riserva naturale”

Un post su Instagram per rivolgersi al presidente della Regione Nello Musumeci: “Abbiamo scelto Punta Bianca come location della prossima campagna del brand “Hinnominate”. È un luogo meraviglioso ed unico, che meriterebbe una migliore valorizzazione in senso turistico e ambientale. In questa zona insiste da 63 anni un poligono militare le cui esercitazioni stanno distruggendo i luoghi e le strade di accesso bloccando la fruizione turistica. Mentre le associazioni ambientaliste locali aspettano da 25 anni che venga riconosciuta dalla Regione Sicilia come riserva naturale. Vorrei rivolgere un appello al presidente Musumeci, affinché istituisca la tanto agognata riserva naturale”.

Sono queste le parole di Belen dopo la sua esperienza a Punta Bianca dove è stato realizzato il suo ultimo shooting fotografico. Con lei c’erano anche la sorella Cecilia e il fratello Geremias.

Ad accompagnarli, tra gli altri, anche Claudio Lombardo di Mareamico: “Inizialmente avevano scelto la Scala dei Turchi - ha detto - ma ho spiegato che in questo momento è impossibile andarci a causa del sequestro della Procura e perché il sito è insicuro. Poi ho girato dei video di Punta Bianca e sono stati colpiti favorevolmente. La stessa Belen, giunta sul posto, ha anche fatto una battuta: “Non sparatemi perché devo semplicemente lavorare”. In questo momento tutti dobbiamo batterci per istituire la riserva naturale”.