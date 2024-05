Lampedusa, la piccola Maria è stata battezzata: applausi e commozione

Maria, la bimba nata a Lampedusa il 31 luglio 2021 dopo lo sbarco sull'isola di mamma Rita, è stata battezzata. Adesso, è accaduto in quella che è la sua casa, è figlia di Dio e fa parte della comunità cattolica. Scrosciante l'applauso dei lampedusani che, nella chiesa di San Gerlando, hanno partecipato alla messa serale della domenica.

Commossa mamma Rita che ieri sera, sentendosi raccontare dal sindaco Filippo Mannino che la patrona di Lampedusa è la madonna di porto salvo, è scoppiata in lacrime. Tanto la mamma di Maria, a cui ieri è stata conferita la cittadinanza onoraria di Lampedusa, quanto il papà sono credenti e cattolici praticanti. Lampedusa, per la coppia e la piccola Maria, è - non può che essere - il porto salvo. E' proprio dalla maggiore delle isole Pelagie che la loro vita è, di fatto, ricominciata.

