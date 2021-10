Foce del fiume Platani, l’innovativa barriera “blocca plastica” cattura 800 chili di rifiuti destinati in mare

La barriera “blocca plastica” alla foce del fiume Platani ha catturato ben 800 chili di rifiuti galleggianti, recuperati e risparmiati al mare.

A diffondere i dati di questo straordinario risultato è stata l’associazione Marevivo a conclusione del convegno sul progetto “Halikòs” sostenuto dalla “Fondazione con il Sud”.

La cosiddetta “barriera blocca plastica” è la prima ad essere stata installata in Sicilia dalla società Castalia Consorzio Stabile S.c.p.A che nei prossimi giorni sarà impegnata a crearne delle nuove sul fiume Po.

“Uno strumento esemplare - si legge in una nota di Marevivo - che oltre a bloccare 800 kg di plastica galleggiante, consistente in gran numero in bottiglie, sacchetti e frammenti di utensili, con il suo lavoro non solo ha frenato il riversamento dei rifiuti in mare ma ha contribuito a indurre tra la comunità residente la riflessione sulle conseguenze dell’inquinamento e sulla necessità di dover cambiare atteggiamento nei confronti della salvaguardia dell’ambiente.

Altri risultati, oltre alla prevenzione e alla difesa ambientale, sono stati la valorizzazione della riserva naturale "Foce del Fiume Platani” (dove è stata installata una nuova struttura adibita a info-point corredata di pannelli e materiali informativi), la creazione di un’audio guida, l’intensa azione di sensibilizzazione condotta che ha visto la formazione di 15 educatori ambientali, oltre 100 insegnanti e un migliaio di studenti coinvolti in lezioni, escursioni, alternanza scuola lavoro, laboratori, la liberazione di diverse specie di fauna riabilitata effettuata in collaborazione con il CRETAM Mirri di Palermo, e non ultima la realizzazione della quarta edizione del concorso culturale Marine Litter Art”.