Si barrica in casa minacciando la compagna: intervengono carabinieri e ambulanza e lo portano in ospedale

A Licata, nella zona balneare della Playa, momenti di tensione in una casa di villeggiatura. Un uomo è andato in escandescenze barricandosi all’interno dell’abitazione minacciando la propria compagna. Non sono ancora chiare le motivazioni che lo avrebbero portato a farlo, ma è probabile che si tratti di un gesto al culmine di una violenta lite. Alle prime luci dell’alba sono intervenuti sul posto i carabinieri della Compagnia di Licata e i sanitari del 118. I militari hanno così avviato una lunga opera di persuasione riuscendo, con non poche difficoltà, a convincere l’uomo ad uscire.

Poco dopo, ancora in stato di forte alterazione, è stato caricato su un’ambulanza e portato in ospedale per accertamenti. Sul posto anche i vigili del fuoco.