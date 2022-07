Barista allontana cliente e scoppia la rissa a colpi di bastone: quattro feriti e altrettanti denunciati

Si innesca, e non era affatto la prima volta che accadeva, un battibecco all’interno del bar del centro. Il titolare, per evitare problemi, allontana il cliente con il quale aveva appunto già discusso nel week end precedente. Essere “cacciato” dal locale, per il giovane licatese è stato però quasi un affronto. Ha chiamato, al telefonino, alcuni suoi amici e almeno altre due o tre persone, coetanei e un diciassettenne, sono accorse per dargli man forte. E’ divampata la rissa e quattro persone sono rimaste ferite, tutte trasportate al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” dove i medici hanno riscontrato traumi e lesioni guaribili da un minimo di 10 ad un massimo di 12 giorni. I poliziotti del commissariato cittadino, guidati dal vice questore Cesare Castelli, intervenuti sul posto del tafferuglio, dopo una breve attività investigativa che s’è avvalsa anche della visione dei filmati estrapolati dalle telecamere di videosorveglianza, sono riusciti ad identificare, e denunciare alla Procura della Repubblica, i quattro esagitati. Tutti sono stati indagati per rissa e lesioni personali. Il solo titolare del bar anche per porto di oggetti atti ad offendere. Il giovane – i coinvolti hanno tutti dai 17 ai 25 anni – verosimilmente per cercare di difendersi e per allontanare i “rivali” si è “armato”, ed ha utilizzato, di bastone.

Nel tafferuglio divampato prima all’interno del locale e poi trascinatosi all’esterno sono “volati” tavolini e sedie e in quattro, appunto, sono rimasti feriti. I poliziotti del commissariato di Licata sono giunti immediatamente, non appena hanno raccolto la segnalazione, e hanno avviato le indagini. Fitto, anzi categorico, il silenzio degli agenti, ma è certo agli stessi coinvolti nella rissa che tutti sono stati, appunto, denunciati alla Procura della Repubblica di Agrigento.