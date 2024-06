Barche abbandonate durante gli sbarchi "fantasma", via alla bonifica

Barche abbandonate sul litorale tra Siculiana e Realmonte dopo gli "sbarchi fantasma", via alla bonifica.

Sarà un'azienda specializzata che si occuperà in questi giorni di intervenire tra Giallonardo, Pietre Cadute e Torre Salsa per elminare 3 barche spiaggiate. Per farlo saranno utilizzati dei mezzi speciali tra cui una chiatta che sosterà davanti alla costa.

Tutte le operazioni saranno seguite dalla Guardia costiera, che ha adottato uno specifico provvedimento per permettere l'intervento via mare.