La barca su cui viaggiavano per una gita turistica rischiava di affondare: Guardia costiera salva 9 persone

Stavano facendo un giro in barca nella acque di Cala Pulcino a Lampedusa quando, per cause ancora in fase di accertamento, il natante ha cominciato ad imbarcare acqua. Provvidenziale intervento di una motovedetta della Guardia costiera messa in allarme da una chiamata di soccorso. Quando gli uomini a bordo della motovedetta sono giunti sul posto, la barca che ospitava 2 famiglie con bambini e un cane (9 persone in tutto) era già semiaffondata. Tutti sono stati portati in salvo e nessuno di loro desta particolari preoccupazioni sullo stato di salute: solo tanta paura.

Il Circomare, a tal proposito, raccomanda ai diportisti di verificare sempre le condizioni dei propri natanti prima di mettersi in mare controllando anche tutte le dotazioni di sicurezza. Il mese scorso sono state complessivamente soccorse 495 persone grazie all’operazione denominata “Mare sicuro” che si rinnova ormai da 3 decenni. Ad intervenire, come sempre, è la Guardia costiera.