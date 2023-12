Barbera nuovo comandante dei vigili del fuoco, il plauso dell'Ordine degli ingegneri

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento si congratula con il collega, Ing. Calogero Barbera, per la nuova nomina a Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento. Nell’augurare un proficuo lavoro nello svolgimento del prestigioso incarico, il Presidente dell’Ordine, Achille Furioso, a nome di tutto il Consiglio, si rende pienamente disponibile a continuare la collaborazione istituzionale per affrontare le tematiche che interessano il territorio agrigentino nell’interesse della collettività.

Lo stesso Presidente dell’Ordine porge i più sinceri e sentiti ringraziamenti al suo predecessore, l’Ing. Antonio Giulio Durante, per l’eccellente lavoro svolto con grande attenzione, concretezza e grande professionalità e i migliori auguri per il nuovo prestigioso incarico presso il Comando dei Vigili del Fuoco della Provincia di Lecco.