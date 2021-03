Servivano bevande e aperitivi dopo le ore 18, chiuso bar e multe per titolare e clienti

Uno dei sanzionati, un avventore del locale, è risultato essere "recidivo", motivo per il quale a suo carico la multa è stata raddoppiata

Continuavano a servire bevande ed aperitivi al banco dopo le ore 18 e consentivano agli avventori di consumare nelle immediate adiacenze dell'attività commerciale. Un altro bar - questa volta nel centro di Porto Empedocle - è stato chiuso, per violazioni alle prescrizioni anti-Covid, dai carabinieri della stazione della cittadina marinara.

I militari dell'Arma, coordinati dal comando compagnia di Agrigento, hanno anche elevato tre sanzioni amministrative: al titolare e a due avventori.

Proprio uno dei clienti è risultato essere recidivo, ossia già sanzionato in precedenza, e dunque per lui la multa è stata di ben 800 euro. Appena nei giorni scorsi, sempre i carabinieri avevano chiuso anche un altro bar - grosso modo per le stesse violazioni - a Favara.

I controlli, per garantire il rispetto delle prescrizioni anti-contagio, andranno avanti tanto in questo fine settimana, quanto - soprattutto - a partire da quando la Sicilia tornerà ad essere in zona arancione.