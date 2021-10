Bar senza Scia per somministrare alimenti e bevande: stangata da 5 mila euro per il titolare

Bar di Canicattì senza Scia comunale, quella per la somministrazione di alimenti e bevande. Ad accertare l'irregolarità sono stati i poliziotti della sezione Amministrativa del commissariato. E al titolare del locale è stata elevata una sanzione da 5 mila euro.

Gli agenti del commissariato di Canicattì hanno effettuato un vasto servizio per accertare che tutti gli esercizi pubblici, presenti sul territorio, fossero in regola. In un caso - nel bar appunto - è emerso che l'attività non aveva la Scia per somministrare alimenti e bevande ed è dunque scattata la sanzione da 5 mila euro.