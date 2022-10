Bar frequentati da pregiudicati, Questura dispone la chiusura

Uno dovrà restare con le saracinesche abbassate per sette giorni. L’altro, invece, per cinque giorni. Sono due i locali – deputati alla somministrazione di alimenti e bevande – nel centro di Palma di Montechiaro la cui attività è stata sospesa. A notificare i decreti, dopo che si erano occupati di controlli, verifiche e segnalazioni, sono stati i poliziotti del commissariato cittadino.

I due bar sono stati considerati abituale ritrovo di pregiudicati. E per questo motivo il questore di Agrigento, Rosa Maria Iraci, ha appunto firmato un decreto di sospensione delle attività commerciali. Ai provvedimenti amministrativi si è arrivati dopo ripetuti controlli effettuati nel tempo dai poliziotti. Controlli che hanno permesso d’accertare come quei due bar fossero frequentati da numerosi pregiudicati. Presenze che, per la polizia, costituiscono una concreta ed effettiva minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica oltre che per una sicura e civile convivenza sociale. Ed ecco perché l’autorità provinciale di pubblica sicurezza ha disposto per 5 e 7 giorni la sospensione dell’attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande.