Seduti al bar per pranzare: locale chiuso e 4 multe, 6 sanzioni anche ad automobilisti

Strade e tipiche location di ritrovo deserte. Pasquetta senza la tradizionale convivialità, quella di ieri. Mentre il giorno precedente – era Pasqua – tanti sono stati gli agrigentini in movimento. Carabinieri, polizia, guardia di finanza ed esercito – così per come preannunciato dal prefetto Maria Rita Cocciufa – hanno presidiato l’intera provincia, concentrandosi, oltre che sul capoluogo, su tutti quei Comuni già in “zona rossa” per disposizione del presidente della Regione. Non sono mancate le sanzioni e nemmeno le chiusure di locali.

Complessivamente sei le multe – da 400 euro a testa – elevate ad altrettanti automobilisti che non si sono attenuti alle prescrizioni anti-Covid. Quattro sanzioni state fatte dai carabinieri della compagnia di Agrigento e due dalla polizia Stradale.

I militari della Guardia di finanza – durante quello che è ormai un tradizionale giro di controlli sulle attività commerciali – hanno invece chiuso un bar-ristorante di Agrigento. Un locale che, per i prossimi cinque giorni, dovrà tenere, rigorosamente, la saracinesca abbassata. I finanzieri, nel corso delle verifiche anti-contagio, hanno trovato diverse persone sedute all'interno del bar-ristorante mentre stavano consumando il pranzo. Il titolare e altri tre clienti sono stati multati. Anche in questo caso, la sanzione è stata di 400 euro ciascuno e il locale è stato, appunto, chiuso.

Archiviate Pasqua e Pasquetta, i controlli – ad opera di carabinieri, polizia, guardia di finanza, esercito e polizie municipali e provinciali – proseguiranno in tutta la provincia perché le prescrizioni anti-Covid, naturalmente, continueranno ad essere in vigore e sarà necessario continuare ad evitare nuove, ulteriori, impennate di contagi.