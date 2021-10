Dietro il bancone di quel bar c'era una persona non era autorizzata: "stangata" al titolare

Dietro il bancone di quel bar c'era una persona che non era autorizzata a starci. Ed inoltre la Scia non risultava essere. E' per questi motivi che i poliziotti del commissariato di Canicattì - durante un controllo amministrativo in un bar del centro - hanno elevato al titolare del locale sanzioni per oltre 1.300 euro.

La sanzione di ben 1.032 euro è stata elevata perché c'era un rappresentante non autorizzato e 308 euro, nello specifico, per la mancata esposizione della Scia.