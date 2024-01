"E' abitualmente frequentato da pregiudicati": questore chiude bar per 9 giorni

Resterà chiuso per 9 giorni - secondo quanto disposto dall'autorità di pubblica sicurezza - un bar di via Palma a Licata. Si tratta di un locale che, dopo più controlli da parte dei poliziotti del locale commissariato, è stato ritenuto "abituale ritrovo di persone pregiudicate". Ed è infatti proprio sulla base dell'articolo 100 del Tulps che il questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, ha siglato il provvedimento di temporanea sospensione della licenza dell'esercizio commerciale.

Il provvedimento scaturisce proprio dagli specifici servizi di controllo del territorio - per contrastare il crimine - disposti dal questore, verifiche fatte appunto anche agli esercizi commerciali. Ed in questo caso, dopo la segnalazione dei poliziotti del commissariato di Licata che riscontravano la frequentazione del locale da parte di pregiudicati, è stato firmato un provvedimento di sospensione della licenza (chiusura ndr.) per 9 giorni.