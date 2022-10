Quel bar è abituale ritrovo di pregiudicati, il questore sospende l'attività commerciale

Quel locale era abituale ritrovo di pregiudicati. Presenze che la polizia ha ritenuto una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica, oltre che per una sicura e civile convivenza sociale. Il questore Rosa Maria Iraci ha firmato un decreto di sospensione dell'attività di bar per 10 giorni. Decreto a carico del titolare: un 37enne, già sottoposto a misura di prevenzione.

Il provvedimento amministrativo scaturisce dai ripetuti controlli effettuati nel tempo dal personale del commissariato di Licata, che è coordinato dal vice questore Cesare Castelli. Ad eseguire il provvedimento di sospensione dell'attività di somministrazione di bevande e alimenti - per 10 giorni - ieri sono stati gli agenti della sezione polizia Amministrativa e Sociale del commissariato.