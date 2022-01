"Bar frequentato da pregiudicati e teatro di diverse risse": scatta la chiusura per cinque giorni

Bar agrigentino frequentato da persone pregiudicate e teatro di risse: scatta la chiusura per cinque giorni. A deciderla è stato il questore di Agrigento Rosa Maria Iraci, che ha adottato un provvedimento di sospensione dell'attività ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Il provvedimento è stato emesso in data 24 gennaio 2022 e sarà in vigore fino al prossimo 29 del mese. Tutto è scaturito da attività di controllo a cura delle Volanti di Agrigento: gli agenti hanno appurato che l'esercizio pubblico risultava appunto frequentato abitualmente da soggetti pregiudicati ed era stato teatro di risse. Era, dice una nota, un "abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che comunque costituisca un pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dei cittadini".