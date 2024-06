Città sporca e invasa dalle erbacce? Micciché ha la ricetta segreta: "Una ditta esterna per il diserbo"

Un "netturbino di quartiere" e una società esterna che dovrà occuparsi specificatamente del servizio di diserbo (che pure, sebbene in parte, è già incluso nel servizio di igiene ambientale).

Sono queste alcune delle novità che saranno incluse nel nuovo bando dei rifiuti e che nei giorni scorsi il sindaco Franco Micciché ha annunciato ai presenti alla "conferenza civica" convocata sui progetti e le iniziative per Agrigento capitale della cultura 2025 che gli chiedevano se la città sarà pronta ad accogliere turisti e visitatori nelle attuali condizioni di assenza di decoro.

"Sono perfettamente a conoscenza della situazione della città, perché la vivo quotidianamente e posso già dire che sono al lavoro per un nuovo bando dei rifiuti che possa vedere la luce già l'1 gennaio - ha detto -. Un bando che supererà tutte le criticità dell'attuale servizio, che ho ereditato".

Tra le novità che l'ente vuole inserire, appunto, un netturbino di quartiere ("che era previsto e mi è stato tolto") e anche il ricorso ad una ditta esterna per il diserbo. "Perchè ai cittadini non interessa se devono pagare 13, 14 euro in più di Tari se la città è pulita" - ha affermato il sindaco.

Una posizione che riporta al centro del dibattito un tema abbastanza travagliato, cioè se nel servizio dei rifiuti sia inserito o meno il diserbo della città. In molti sostengono sia inserito e quindi già pagato, altri che l'attività di rimozione delle erbacce riguardi solo una parte di quelle che periodicamente invadono strade e marciapiedi.