Libero consorzio, previsti nuovi interventi di manutenzione sulla viabilità interna

E' stato pubblicato il bando per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle Sp 31 Cattolica Eraclea-Cianciana, 61 Montallegro-Ribera, Spc 15, ex consortile Cancio - Forficicchia - Vigna di Corte; Spc 18, ex consortile Ponte Magazzolo - provinciale Ribera Cianciana; Spc 19 ex consortile Strasatto - Piano povero, nei territori di Ribera, Cattolica Eraclea, Cianciana e Montallegro.

Il bando è pubblicato sulla home page del libero consorzio comunale di Agrigento www.provincia.agrigento.it e l'importo a base d'asta dell'appalto è di 655.000 euro.

Il bando completo di gara e i relativi allegati tecnici sono consultabili e scaricabili al link: https://www.provincia. agrigento.it/flex/cm/pages/ ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/ 15538