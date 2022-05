Vicinanza e solidarietà all'Ucraina, la Giunta: bandiera esposta fino alla fine del conflitto

La bandiera dell'Ucraina esposta sulla facciata di palazzo dei Giganti. Lo ha deliberato - manifestando vicinanza e solidarietà - la giunta municipale di Agrigento. "E' iintenzione dell’amministrazione comunale far sentire al popolo ucraino, anche con gesti simbolici, la vicinanza e la solidarietà della città di Agrigento, nonché esprimere la più forte condanna morale delle azioni di guerra in questo momento perpetrate - ha scritto l'Esecutivo - . L'esposizione della bandiera dell’Ucraina sulla facciata principale del palazzo di città, unitamente a quelle dell’Italia e dell’Europa, rappresenta un alto valore simbolico, quale espressione di vicinanza e solidarietà al popolo ucraino così fortemente provato dagli attuali eventi bellici, nonché di condanna alle guerre che, ancor oggi, si combattono in tutto il mondo" - hanno concluso - .

La bandiera dell’Ucraina verrà esposta sulla facciata del palazzo municipale fino alla fine del conflitto.