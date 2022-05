La spiaggia di Menfi per la 26esima volta è “Bandiera blu”: acqua cristallina per un tuffo a prova d’inquinamento

Per ben 26 volte la spiaggia di Menfi si aggiudica l’esclusivo riconoscimento della “Bandiera blu”: una certificazione che garantisce l’assoluta qualità dello specchio d’acqua per un tuffo a prova d’inquinamento. E proprio la parola “inquinamento” non fa parte di questo paradiso terrestre dove la biodiversità è assolutamente preservata e i turisti possono fare il bagno senza invidiare chi sceglie un’isola tropicale.Ad ottenere il premio, quest’anno, sono state 210 località rivierasche italiane per un totale di 427 spiagge e 82 approdi turistici.

Menfi è l’unica località in provincia di Agrigento a ricevere la “Bandiera blu”. Le altre si trovano in provincia di Messina: Alì Terme, Roccalumera, Furci Siculo, Santa Teresa di Riva, Lipari e Tusa. In provincia di Ragusa, invece, Modica, Ispica, Pozzallo e Ragusa.

La regione che ha ottenuto il maggior numero di “bandiere” è la Liguria. Seguono Campania, Toscana e Puglia.