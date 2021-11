"Banda di rom razziava ville in mezza Sicilia con bastoni e passamontagna", due condanne

Due condanne per alcuni presunti componenti della banda di rom che avrebbe messo a segno decine di furti in appartamenti in mezza Sicilia: il gup del tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano, ha inflitto 7 anni e 3 mesi di reclusione a Lasio Radosavljevic, 35 anni; 3 anni e 6 mesi a Lasio Rac, 59 anni, serbo.

La pena nei loro confronti è ridotta di un terzo per effetto del giudizio abbreviato chiesto dai difensori, gli avvocati Daniele Re e Agnesa Neculai. Della banda ne avrebbero fatto parte altri tre stranieri, giudicati a parte.

Ai rom si contesta d'aver messo a segno una ventina di furti: da San Leone a Montaperto, ma anche al Villaggio Mosè, nei Comuni agrigentini circostanti e nelle province di Caltanissetta ed Enna. Il modus operandi era sempre lo stesso, ovvero i ladri, forzando porte e finestre con bastoni, guanti e passamontagna, riuscivano ad introdursi all’interno delle abitazioni, rubando oro, gioielli di valore, computer e persino armi legalmente custodite in cassaforte.

Il giorno dell'operazione, eseguita dai carabinieri, sono stati trovati diversi oggetti trafugati dalle abitazioni e restituiti ai proprietari.

Per Radosavljevic e Rac il pubblico ministero Gloria Andreoli aveva chiesto la condanna a 8 anni per il primo; 4 anni, 5 mesi e 10 giorni per Laslo.