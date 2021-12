"Banda di rom razziava ville in mezza Sicilia", scarcerato un serbo condannato a 3 anni e mezzo

"Ritenuto che l'imputato ha avuto un ruolo di minor rilievo, quantitativo e qualitativo, nei reati commessi dall'intera banda comprendente anche suoi familiari, ritenuto che ha reso dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie sui fatti, indicando anche i nomi dei soggetti che hanno partecipato a numerosi furti compiuti dalla banda e che ha dichiarato di essersi pentito", il gup Francesco Provenzano ha disposto la sostituzione della misura cautelare in carcere al momento applicata con quella dell'obbligo di dimora - con divieto di uscire da casa prima delle 7 del mattino e di farvi ritorno entro le 18 - a Palermo. Ad essere scarcerato è stato Lasio Rac, 59 anni, serbo.

Proprio il giudice per le udienze preliminari, Francesco Provenzano, lo scorso 25 novembre aveva condannato due dei presunti componenti della banda di rom che avrebbe messo a segno decine di furti in appartamenti in mezza Sicilia. Erano stati inflitti 7 anni e 3 mesi di reclusione a Lasio Radosavljevic, 35 anni; 3 anni e 6 mesi a Lasio Rac, 59 anni, serbo. Pena ridotta di un terzo per effetto del giudizio abbreviato chiesto dai difensori, gli avvocati Daniele Re e Agnesa Neculai. L'operazione - che permise anche di ritrovare diversi oggetti rubati nelle abitazioni di San Leone, Montaperto, Villaggio Mosè, Comuni circostanti della provincia, ma anche nel Nisseno e nell'Ennese - era stata messa a segno, esattamente un anno fa, dai carabinieri della compagnia di Agrigento.