Il gup del tribunale di Agrigento, nel dicembre del 2021, su istanza dell'avvocato Emilio Scrudato del foro di Palermo, aveva già sostituito, per Radosavljevic, la misura della custodia cautelare in carcere con quella dei domiciliari, mentre l'altro imputato - Laslo Rac - aveva già ottenuto la misura dell'obbligo di dimora.

Adesso, la seconda sezione penale della Corte d'appello ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado. Radosavljevic è stato condannato a 6 anni e 8 mesi di reclusione e al pagamento di 2 mila euro di multa. La pena a carico di Laslo Rac è stata invece riformata in 3 anni e 20 giorni.

In primo grado, il gup del tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano, aveva inflitto 7 anni e 3 mesi di reclusione a Lasio Radosavljevic che, adesso, ha 37 anni e 3 anni e 6 mesi a Lasio Rac, di 61 anni. La pena nei loro confronti era stata, il 25 novembre del 2021, ridotta di un terzo per effetto del giudizio abbreviato.

Si tratta dei due componenti della banda di rom, bloccata dai carabinieri di Agrigento, all'inizio di dicembre del 2020. Rom ai quali si contestava d'aver messo a segno una ventina di furti: da San Leone a Montaperto, ma anche al Villaggio Mosè, nei Comuni agrigentini circostanti e nelle province di Caltanissetta ed Enna. Il modus operandi era sempre lo stesso, ovvero i ladri, forzando porte e finestre con bastoni, guanti e passamontagna, riuscivano ad introdursi all’interno delle abitazioni, rubando oro, gioielli di valore, computer e persino armi legalmente custodite in cassaforte. Cassaforti che - secondo quanto emerse dall'inchiesta sviluppata dai carabinieri della compagnia di Agrigento - erano capaci di scardinare in 20 minuti circa.

"Scardinavano cassaforte in 20 minuti e rubavano in ville di mezza Sicilia": condanne ridotte per due imputati