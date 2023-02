Sgominata banda di rapinatori "in trasferta": hanno colpito anche a Favara

Ha colpito anche a Favara la banda di rapinatori "in trasferta" sgominata dalla polizia nella mattinata di oggi su delega della Procura della Repubblica di Palermo.

Il gruppo, specializzato in assalti alle banche, aveva la propria base operativa nel quartiere palermitano di Brancaccio: da lì si spostava dove necessario. Gli arrestati sono, secondo gli inquirenti, responsabili di colpi alle banche di Terrasini, Capaci, oltre che Milano, Bologna e Pistoia e, appunto, Favara.

La banda aveva una struttura "fluida" e si avvaleva, secondo le indagini, via via anche di "professionisti" esterni in base alle necessità. Era intenzione dei componenti, tra l'altro, reinvestire le somme guadagnate con le rapine nel commercio della droga al dettaglio e nel mercato immobiliare.