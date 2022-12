Banda di ladri "visita" la casa di bracciante: portati via soldi e monili

Questa volta il furto in abitazione è riuscito. Dopo che la vigilia di Natale la polizia era riuscita a bloccare e ad arrestare due uomini che stavano tentando il colpo nella residenza di un’anziana, nelle ultime ore è stata svaligiata la casa – in corso Brancatello – di un bracciante agricolo.

I malviventi – verosimilmente una banda – sono riusciti ad intrufolarsi nella residenza e, dopo aver messo tutto a soqquadro, hanno portato via due mila euro in contanti e diversi, forse anche numerosi, oggetti d’oro. Ad indagare, perché la denuncia a carico di ignoti è stata formalizzata proprio in commissariato, sono gli agenti di polizia. Difficile ipotizzare un collegamento con il precedente, quello della vigilia di Natale, tentato furto nella casa dell’anziana, ma spetterà – inevitabilmente – all’attività investigativa provare a mettere dei punti fermi e, se dal caso, ad identificare anche i “topi d’appartamento”. All’inizio del mese, anche a Palma di Montechiaro – oltre che ad Agrigento e Camastra – sono state messe a segno una vera e proprio raffica di rapine.