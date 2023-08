Solidarietà, nuovo accordo tra Volontari di strada e Banco farmaceutico

Nuovo ed importante obiettivo raggiunto dai Volontari di Strada: siglata, nei giorni scorsi, una convenzione con la fondazione "Banco Farmaceutico Onlus" per consentire una fornitura gratuita di farmaci alle famiglie bisognose nel territorio di Agrigento.

A sottoscrivere l'intesa sono stati Anna Marino, nella qualità di presidente dei Volontari di Strada e Massimo Galli in rappresentanza del Banco.

E' già da diversi anni, peraltro, che tra Banco Farmaceutico, grazie all'attivismo del suo referente provinciale, Maurizio Bonomo e Volontari di Strada, si è consolidata una fattiva collaborazione. Nell'ambito delle nostre variegate finalità di assistenza ed aiuto ai poveri, infatti, rientra quella di consentire, a chi non può, l'accesso gratuito a medicinali che, come detto, il Banco mette a disposizione. come scritto in convenzione.

Si tratta di medicinali senza obbligo di prescrizione, medicinali da banco, medicinali soggetti a prescrizione medica, dispositivi medico - chirurgici e integratori dietetici in confezione vendita. Ovviamente, non possono essere oggetto di donazione medicinali già scaduti, medicinali dispensabili soltanto in strutture ospedaliere, medicinali rientranti nelle tabelle delle sostanze stupefacenti e farmaci oggetto di provvedimenti restrittivi emanati da AIFA.