"Bancarotta preferenziale in concorso", sequestro preventivo fino a 6.464.129 euro, indagato l'imprenditore Moncada

Sequestro preventivo fino a 6.464.129,32 euro nei confronti delle società "M Rinnovabili srl" e "Moncada Energy group srl", entrambe riconducibili all'imprenditore agrigentino Salvatore Moncada di 58 anni. A dare esecuzione al decreto emesso dal gip del tribunale di Agrigento, Luisa Turco, è stata - su delega del procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio - la Guardia di finanza.

"Il provvedimento cautelare è stato richiesto dalla Procura della Repubblica nell’ambito di un procedimento penale, che vede indagati per bancarotta preferenziale in concorso Salvatore Moncada e Calogero Volpe di 59 anni, rispettivamente amministratore e procuratore speciale della società 'Moncada Solar Equipment s.r.l., dichiarata fallita dal tribunale di Agrigento il 14 gennaio del 2016 - scrivono dalla Guardia di finanza di Agrigento - . Le indagini sono state avviate nel 2019 a seguito di una segnalazione originata dalla Banca d’Italia, che nel corso di un’attività ispettiva in un istituto di credito aveva rilevato delle anomale movimentazioni di denaro, che non erano state segnalate come sospette dall’istituto ispezionato, sui conti di società del gruppo 'Moncada' attivo da anni nel settore delle energie da fonte rinnovabile. Le verifiche, affidate ad un consulente tecnico e ai militari del nucleo di polizia Economico Finanziaria della guardia di finanza di Agrigento, hanno accertato - prosegue la ricostruzione ufficiale delle Fiamme gialle - che la 'Moncada Solar Equipment s.r.l., le cui vicende societarie e gestionali si inseriscono in un contesto unitario di società riconducibili a Salvatore Moncada, prima dell’avvio della procedura fallimentare, a scopo di favorire alcune società del gruppo, con conseguente danno degli altri creditori, aveva effettuato pagamenti 'preferenziali', sotto forma di compensazione di crediti, per l’importo di 6.344.129,32 euro, nei confronti della propria controllante 'M Rinnovabili s.r.l. (già M & A Rinnovabili s.r.l. ) e per ulteriori euro 120.000 euro in favore della capogruppo 'Moncada Energy Group s.r.l.".

Il sequestro preventivo delle somme di denaro ritenute profitto del reato di bancarotta preferenziale è stato disposto dal gip anche per impedire che gli indagati Salvatore Moncada e Calogero Volpe "che continuano, secondo le indagini, ad assumere decisioni, in modo esclusivo, inerenti la gestione del gruppo, possano operare - conclude la guardia di finanza - altre compensazioni illecite, che potrebbero condurre alla realizzazione di ulteriori condotte di bancarotta, con pericolo di sottrazione del profitto del reato contestato e conseguente dispersione della possibilità di disporne l’ablazione in via definitiva".