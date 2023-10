Distrussero scritture contabili in vista del fallimento? Al via processo al patron dell'Akragas e altri sei imputati

Scritture contabili distrutte o occultate per impedire la ricostruzione dei beni e sottrarli ai creditori in vista del fallimento? Ha preso il via, davanti ai giudici della seconda sezione penale, presieduta da Wilma Angela Mazzara, il processo a carico di sette imputati ai quali si contesta l'accusa di bancarotta in relazione alla cessazione della società Ma.Vi.S. Surgel Srl, con sede a Favara.

Nel procedimento sono imputati quattro imprenditori che si sono alternati, fra il 2007 e il 2013, nella carica di amministratore unico, due soci e il consulente fiscale dell'attività che commercializzava surgelati.

Si tratta di: Ignazio Zarbo, 39 anni; Salvatore Accurso Tagano, 58 anni; Ignazio Mattiolo, 56 anni; Sesto Giovanni Mattiolo, 50 anni; Emanuele Milioto, 58 anni; Giuseppe Deni, 67 anni e Rocco Tandurella, 69 anni.

L'accusa è di bancarotta fraudolenta in concorso. Deni, attuale patron dell'Akragas, è ritenuto dalla procura il consulente fiscale. Zarbo, Accurso Tagano, Tandurella e Ignazio Mattiolo sarebbero stati amministratori unici della società dichiarata fallita nel 2013 e avrebbero concorso insieme ai soci Sesto Giovanni Mattiolo e Milioto nella distruzione dei libri e delle scritture contabili in modo da creare un danno ai creditori che non avrebbero più potuto aggredire i beni della società.

Il dibattimento si è aperto con le richieste di prova della procura e dei difensori (nel collegio, fra gli altri, gli avvocati Giuseppe Scozzari, Roberto Majorini e Stefano Catuara). Il 6 febbraio saranno sentiti in aula i primi testi della lista del pm.