Bancarelle di San Calogero, scatta l’ordinanza: “Niente isola ecologica per due giorni”

In occasione della festa di San Calogero non sarà disponibile l'isola ecologica in piazzale Ugo La Malfa nelle giornate di lunedì e giovedì della prossima settimana, l’8 e l’11 luglio. "Ciò si rende necessario - spiega l'assessore al ramo e vice sindaco Aurelio Trupia - a fronte dell'allestimento nello stesso luogo delle tradizionali 'bancarelle' durante la settimana di festa".