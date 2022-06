Via ai lavori per il parcheggio di interscambio, "saltano" le bancarelle di San Calogero

Niente bancarelle di San Calogero nella zona del Campo sportivo quest'anno per gli agrigentini.

A rivelarlo è l'edizione odierna del quotidiano La Sicilia.

Se le celebrazioni per il Santo nero ripartiranno dopo due anni di stop dovuto alla pandemia, a impedire l'installazione delle "baracche" in piazza Ugo La Malfa è l'avvio dei cantieri per la creazione del nuovo parcheggio d'interscambio che dovrà essere appunto realizzato in quella zona a valle della città.

Dovrebbero essere invece confermate le bancarelle nel centro città, anche se ovviamente sono in numero minore e con poche categorie merceologiche.