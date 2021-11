Bancarelle abusive a San Leone e al Viale, Di Rosa: "Attività illegale da ostacolare"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La vera lotta ai mercati abusivi di merce contraffatta, si studia, si programma, si orga-nizza e si porta a compimento chiedendo l’ausilio del Prefetto e di conseguenza del nucleo interforze, non basta parlare, pubblicizzare, mettere delle transenne, e dare la colpa agli altri o alla carenza di personale…

Oggi di buon’ora siamo stati a San Leone(località balneare che dovrebbe essere il fiore all’occhiello di tutta la Provincia) ed al Viale Della Vittoria, simbolo della Agrigento bene da mezzo secolo, “entrambe le zone pullulano di venditori abusivi di merce contraffatta, abusivi E LA CITTA’È STRACOLMA DI RIFIUTI”.

Assessore Picarella, ci rivolgiamo a lei col quale abbiamo condiviso tante battaglie alla illegalità, adesso come mai da amministratore agevola questo genere di attività illegale? Voleva davvero sconfiggere la VENDITA DI MERCE CONTRAFFATTA AD AGRIGENTO o era tutto un programma per sedere su quelle benedette poltrone???

Noi siamo pronti ad un incontro, per programmare assieme, una vera lotta, ai mercati abusivi di merce contraffatta, una vera lotta che ti porta a vincere una guerra e non una battaglia, si studia, si programma, si organizza e si porta a compimento chiedendo l’ausilio del Prefetto e di conseguenza del nucleo interforze, non basta parlare, pubblicizzare, mettere delle transenne, e dare la colpa agli altri o alla carenza di personale……..

Basta parole, “la vendita di merce contraffatta, è punita penalmente e non è una lotta contro chi vende ma contro chi produce e distribuisce merce contraffatta di dubbia provenienza……”

Siano intanto multati anche gli avventori, siano apposti dei cartelli che segnalano il “reato” che si compie acquistando “merce contraffatta” di dubbia provenienza, Assessore Picarella, rimaniamo in attesa di una convocazione per esporre il nostro progetto per sconfiggere una volta e per tutte LA MAFIA DEL CONTRAFFATTO…….