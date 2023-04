Bancali di legno danneggiati da un incendio nei pressi di una macelleria: avviate le indagini

Sono una decina i bancali di legno che sono stati danneggiati da un incendio sviluppatosi in piazza Aristotele, a Porto Empedocle, nei pressi di una macelleria. Le cause del rogo non sono affatto chiare, o almeno così ieri risultava ai carabinieri della stazione cittadina che hanno avviato le indagini.

Il danno non è stato quantificato nell'esatto ammontare. E' invece chiaro - stando a quanto risulta agli investigatori - che l'area è "coperta" sai sistemi di videosorveglianza.

I militari dell'Arma hanno sentito, è la procedura investigativa ad imporlo, il titolare della macelleria: un ventisettenne empedoclino. L'obiettivo è stato, ed è, uno soltanto: cercare di fare, il più rapidamente possibile, chiarezza.