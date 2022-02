Banca d'Italia, via al concorso "Inventiamo una banconota": ecco come partecipare

"Un nuovo inizio: ripartire attraverso l'economia". E' questo il tema della nuova edizione del concorso "Inventiamo una banconota", rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.

Il progetto è promosso dalla Banca d’Italia e dal Ministero dell’istruzione e ha l’obiettivo di favorire una "riflessione, superate le fasi più drammatiche della pandemia, sulle opportunità che possono derivare dalla ripartenza in chiave economico finanziaria; i progetti delle banconote costituiranno lo strumento per rappresentare i messaggi e i valori che gli studenti vorranno trasmettere".

C'è tempo fino al prossimo al 18 febbraio 2022 per l’iscrizione e fino alle 18 del 14 marzo 2022 per l’invio dei bozzetti. Seguiranno tre fasi di selezione e la premiazione con un contributo di 10mila euro alle tre scuole vincitrici, una per ogni grado. Il bando completo è disponibile al seguente link: https://premioscuola. bancaditalia.it