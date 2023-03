"I bambini del mondo", il premio Claudio Criscenzo assegnato al Perù

E’ stato assegnato al gruppo “Elenco Folklorico Infantil” del Perù il “Premio Claudio Criscenzo” istituito dall’associazione International Folk Agrigento, promotrice del Festival internazionale del folklore “I Bambini del Mondo” giunto alla ventesima edizione e inserito nella 75esima edizione del Mandorlo in fiore

A consegnare il riconoscimento, ieri sera, il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, Giovanni Di Maida, direttore artistico del Mandorlo in fiore e Luca Criscenzo presidente Aifa. Il galà dedicato a “I Bambini del Mondo” si è svolto al museo archeologico Pietro Griffo. Ospite d’onore la presidente nazionale di Unicef Italia, Carmela Pace, prima donna a ricoprire questa importante carica.

A designare il gruppo vincitore è stata una giuria composta da 6 ragazzi di Agrigento, Sofia Ilardo (presidente) Giorgio Ilardo, Riccardo Ren, Diamante Castelli, Leandro Laviolett e Rachele Picone. Questa la motivazione: “Per l’impegno profuso nel trasmettere le proprie tradizioni popolari oltre che I valori di pace e amicizia, per la capacità di comunicare la propria identità culturale attraverso le danze ed I canti eseguiti in modo professionale, con disinvoltura, maestria ed eleganza, per l’unione e l’affiatamento del gruppo compost da piccolo giovani brillanti e talentuosi, per il sorriso contagioso e la grande disciplina, per il senso di responsabilità e la grande empatia verso il pubblico”.

Alla kermesse giunta alla 20esima edizione, partecipano i gruppi folkloristici internazionali di: Bulgaria: Children’s Dance Ensemble “Plamache”; India: Kalanjay Dance Academy; Korea: Eun-Yul Mask Dance Group “Earl-Ssu”; Lituania: Children Folk Dance Ensemble “Seltinis”; Macedonia: Folklore Ensemble “Kitka” Istibanja; Messico: Compania Folklorica de Hidalgo; Panama: Academia de Danzas Folkloricas Francisco de León; Peru’: Elenco Perú Folklorico Infantil; Turchia: Fethiye Girne College Folk Dance Group.

Nel corso della serata, condotta dallo storico presentatore del festival il giornalista Giuseppe Moscato, la Società Dante Alighieri, sezione di Agrigento, presidente Enza Ierna, ha assegnato il premio del concorso “Italia: immagini e pensieri“. Insignito il disegno sui temi del festival realizzato da due performers del gruppo della Turchia, le piccolo Selin Onver e Selina Akturk.

Toccante il momento dedicato al comitato Unicef di Agrigento, presidente Lilly Bruna, che ha consegnato la "pigotta", la bambola simbolo della raccolta fondi di Unicef, in ricordo alla giovane agrigentina suicida dopo la violenza di gruppo, alla bambina più piccola del festival: la messicana Camila Xiomara Carbajal Montiel di soli 9 anni.

Un premio speciale è stato conferito al gruppo “Children’s Dance Ensemble “Plamache” della Bulgaria, veterani del festival, essendo arrivati alla terza partecipazione, la prima nel 2014.

Allegro e simpatico finale di serata con i Bambini del Mondo che hanno coinvolto gli ospiti nei loro balli con un abbraccio collettivo e un arrivederci al prossimo anno.

Ancora due importanti appuntamenti per “I Bambini del Mondo”, sabato 11 marzo 2023, inizio ore 9:30. Nella Valle dei Templi per la tradizionale e tanto attesa “Passeggiata della pace e della fratellanza”. Ai piedi del Tempio della Concordia “I Bambini del Mondo” lanceranno il loro messaggio di pace e fratellanza tra i popoli, leggendo alcuni passi dei principi fondamentali della “Dichiarazione dei diritti del fanciullo”. Infine, sempre sabato, alle ore 16, all’oratorio Don Guanella la suggestiva “Preghiera interreligiosa – I popoli per la pace” dove I Bambini del Mondo, ognuno con la loro religione e la loro lingua, pregheranno per la pace nel mondo.