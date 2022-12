Il parto sul molo di Lampedusa, la piccola è stata chiamata Fatima: mamma e figlia trasferite in elisoccorso

E' stata chiamata Fatima la piccola che è nata ieri sera, alle 22,30, mentre era in corso l'attracco della motovedetta Cp324 a molo Favarolo di Lampedusa. La neonata e la mamma, una giovane ivoriana, sono state portate durante la notte, in elisoccorso del 118, in un ospedale di Palermo. Stanno bene: il trasferimento è stato fatto affinché vengano sottoposte ad accertamenti medici.

Ad assistere la donna durante il parto sono stati gli operatori Angela Ferruzza, Cristina Geraci, Veronica Billeci, Maria Raimondo, Filippo Brancaleone e Nadia D’Agostino, oltre al mediatore culturale dell’Asp, Moussah.

"Mamma e figlia - fanno sapere dall'Asp di Palermo - sono state portate al poliambulatorio di contrada Grecale dove gli operatori del PTE Mauro Marino, Franco Galletto e Francesco Zappalà le hanno stabilizzate prima del trasporto in elisoccorso per il normale decorso post partum.

La motovedetta della Guardia costiera aveva soccorso la barca di ferro alla deriva, al largo di Lampedusa, con a bordo 43 persone - fra cui 17 donne e 3 minori - scappate da Costa d'Avorio, Guinea, Mali e Burkina. Durante le fasi di attracco dell'unità di soccorso al molo Favarolo, il parto.