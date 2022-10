Bimba di 4 anni arriva da sola a Lampedusa, i genitori rimasti bloccati su spiaggia tunisina

E' stata trasferita, partendo da Lampedusa con assistente sociale, la bambina di 4 anni tunisina che, sull'isola, era giunta domenica sera, poco prima delle 23, dopo che la Guardia costiera aveva soccorso il barcone, con 70 connazionali a bordo, sul quale viaggiava. La piccola arriverà in serata a Porto Empedocle e ad attenderla ci saranno i funzionari dell'ufficio minori della Questura di Agrigento. La bambina è stata presa in carico da un'associazione che la accompagnerà in una apposita struttura.

I genitori e la sorellina di 7 anni sono rimasti sulla spiaggia di Maahdia, in Tunisia, da dove il peschereccio bianco ha mollato l'ancora. Non è chiaro cosa sia accaduto, ma a quanto pare il resto della famiglia della piccina non sono riusciti ad imbarcarsi perché gli scafisti, temendo di essere bloccati, non hanno atteso l'imbarco di tutti coloro che erano in partenza.

A raccontare l'ennesimo dramma delle traversate del Mediterraneo centrale è stato Majdi Karbai, eletto al parlamento tunisino nel 2019 e attualmente in Italia dove vive e lavora con l'associazione Save The Children. "Una bambina migrante tunisina di 4 anni è sbarcata da sola a Lampedusa - ha scritto su Twitter - i genitori, insieme alla sorella di sette anni sono rimasti sulle coste tunisine a causa del panico" durante i momenti della partenza, con l'imbarcazione degli scafisti "che ha spinto il barcone a partire". Il team di Save the Children a Lampedusa, spiega la portavoce Giovanni Di Benedetto, ha immediatamente garantito l'assistenza e il supporto alla bambina "accogliendo, ascoltando e rispondendo ai suoi bisogni e segnalando prontamente il caso alle autorità competenti". "Riteniamo fondamentale la sua presa in carico immediata in modo che sia assicurata la sua protezione e la sua sicurezza - aggiunge Di Benedetto - e l'immediata attivazione delle misure necessarie per favorire il ricongiungimento con la sua famiglia"