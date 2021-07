"Falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari", chiesti cinque anni per l'ex sindaco Balsamo

L'avvocato era stato già condannato in primo grado a 2 anni e sei mesi

Accusato di aver truccato una testimonianza per vincere un processo, il procuratore generale chiede cinque anni di reclusione per l'avvocato ed ex sindaco Angelo Balsamo.

La notizia è riportata dal quotidiano La Sicilia di oggi. L'ex amministratore è accusato di falsa testimonianza, corruzione in atti giudiziari e calunnia. Imputati anche Carmelo Malfitano, accusato di favoreggiamento e Francesca Bonsignore, accusata di essere estata pagata per mentire durante un'udienza.

Balsamo è stato già condannato a 2 anni e sei mesi in primo grado nel 2016.