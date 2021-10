Amministrative, si chiude il primo giorno di ballottaggio: l'affluenza si ferma sotto quota 29%

Tra allerte arancioni, nubifragi e difficoltà di vario tipo, si è chiusa alle 22 esatte la prima giornata di ballottaggio a Favara, Canicattì e Porto Empedocle. I seggi saranno aperti nuovamente domattina a partire dalle 7 e fino alle 14. Poi si procederà allo spoglio.

I dati dell'affluenza continuano a confermare un lieve calo dei votanti rispetto a quanto avvenne nel 2016, per quanto - come abbiamo spiegato - allora si votò in una sola giornata e il dato di chiusura venne rilevato alle 23.

Secondo i numeri della Regione è Canicattì il centro dove maggiore è stato ad ora il coinvolgimento popolare, con il 30,67% degli aventi diritto che è andata al voto (al primo turno aveva votato il 41.88%, cinque anni fa il 45.90%).

Sulla stessa linea i dati di Porto Empedocle: qui ha votato il 30,35% degli aventi diritto contor il 44,82% del primo turno e il 55,13 di sei anni fa.

Meno sorprendenti i risultati negli altri centri chiamati al voto, con Favara "cenerentola" dei tre comuni al voto: qui l'affluenza si è fermata a quota 25,63% contro il 47,9% di cinque anni fa e il 46,56% del primo turno dello scorso 10 e 11 ottobre.

Sarà possibile votare ancora domani, lunedì, 25 ottobre, dalle 7 alle 14. Poi si procederà allo spoglio.