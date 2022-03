Va a ballare con gli amici e gli scippano la collana ricordo del nonno: presentata una denuncia

Va a ballare in una discoteca di Agrigento e, mentre è in pista, assieme ad amici, si sente strappare, da dietro, la collana che aveva al collo. Vittima dello scippo, un diciottenne di Canicattì. Un giovane che, a causa della confusione che c’era all’interno del locale, non si è accorto chi gli ha portato via la catenina d’oro che era anche un ricordo del nonno. Il ragazzo – stando alle sue dichiarazioni – si sarebbe rivolto anche ad uno degli addetti alla sicurezza che, però, non gli avrebbe dato retta.

Fra rabbia e choc, il giovane – che è un canicattinese – l’indomani si è presentato al commissariato di polizia della sua città ed ha raccontato quanto, suo malgrado subito, agli agenti che hanno raccolto una denuncia a carico di ignoti. I poliziotti di Canicattì hanno, naturalmente, trasmesso la denuncia ai colleghi della città dei Templi che si occuperanno, adesso, dell’attività investigativa. Appare scontato – anche se non vi sono conferme istituzionali al riguardo – che gli investigatori verificheranno, quale primo passaggio, l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza posti a presidio, interno ed esterno, dello stesso locale. Telecamere che, naturalmente, potrebbero anche indirizzare – e rapidamente – le indagini per identificare colui che ha commesso lo scippo all’interno di un locale super affollato, rovinando quella che, per una comitiva, avrebbe dovuto essere una serata di svago e di divertimento. Il giovane canicattinese avrebbe riferito, ai poliziotti del “suo” commissariato, d’essere a conoscenza in merito ad un analogo episodio di microcriminalità subito da un suo conoscente. Non è escluso dunque che l’attività investigativa degli agenti possa anche allargarsi ad ipotetici precedenti casi.