Il paradosso di via Garibaldi: strada stretta e balconi bassi, ma i camion passano lo stesso e danneggiano i palazzi

Quello che accade in via Garibaldi, una delle strade più importanti della città dei templi nonché quartiere popolare che custodisce cortili e palazzi storici, è davvero paradossale. All’ingresso è collocata una segnaletica verticale che stabilisce precise limitazioni alle dimensioni dei veicoli in transito. Eppure, in questa strada dalla particolare conformazione soprattutto nel tratto iniziale che risulta alquanto stretto, transiterebbero regolarmente veicoli con dimensioni non consentite. Camion e mezzi con cassoni così alti da colpire i balconi che vengono inevitabilmente danneggiati.

Alcuni residenti della zona chiedono da tempo un intervento all’amministrazione comunale per sanzionare gli autisti indisciplinati che, in barba al divieto, si avventurano all’interno della via Garibaldi finendo per colpire i balconi. In base all’entità del contatto è anche probabile che alcuni balconi particolarmente fragili (nella zona sono presenti case disabitate e fatiscenti in condizioni di abbandono) possano addirittura crollare.

“A distanza di tempo - scrive su Facebook Salvo Danile che si è reso più volte del disagio dei residenti - l’amministrazione continua ad ignorare le nostre segnalazioni. Basterebbe installare una telecamera per identificare e multare chi non rispetta il divieto. Sarebbe anche un ottimo deterrente per indurli a trovare percorsi alternativi. Ad oggi nulla è stato fatto e questi mezzi continuano a passare indisturbati e a provocare danni. Si tratta prima di tutto di una questione d’incolumità. Il tempo passa ma il problema rimane”.