Balcone rischia di crollare, deviata la processione del Venerdì Santo

Fuori programma durante la processione del Venerdì Santo di Agrigento. I simulacri e i fedeli sono stati deviati su via Pietro Nenni. Via Garibaldi, per garantire la sicurezza ed evitare qualche disgrazia, è stata sbarrata dai vigili del fuoco del comando provinciale. C'è un balcone, all'altezza del civico 22, che rischia di crollare. Opportuno, anzi indispensabile dunque, evitare di far passare da via Garibaldi il corteo di agrigentini che sta seguendo i simulacri di Gesù e dell'Addolorata che dopo l'incontro al santuario dell'Addolorata arriverà alla Cattedrale dove avverrà la crocifissione.

"In questo momento in cui il nostro affetto e devozione verso Gesù appassionato e la Madonna Addolorata si ritrovano qui, davanti il santuario della Beata Vergine Maria Addolorata, dopo alcuni anni di pandemia, ritorniamo alla normalità in questo 2023. La processione del Venerdì Santo - ha detto don Lillo Argento - non è una liturgia della Chiesa, ma è la processione è tanto raccomandata dalla madre Chiesa".