Scala dei turchi: tutti in acqua per il bagno di Natale

Tutti in acqua per il bagno di Natale alla Scala dei Turchi: si rinnova, per il terzo anno consecutivo, l'appuntamento sulla scogliera di marna famosa in tutto il mondo.

In tanti, vestiti di rosso o di Babbo Natale, in acqua a salutare la nascita di Gesù con un bel tutto fuori stagione. Altri, travestiti da Babbo Natale, hanno intrattenuto i più piccoli.

L'evento, arrivato alla terza edizione, è stato particolarmente riuscito grazie alla bella giornata di sole. Il progetto, nato da un'idea di Rodolfo Miccichè, Salvatore Marotta, Marcello Mira e Luigi Sanfilippo, ha visto quest'anno la collaborazione anche di Visit Agrigento, sotto la direzione di Marcello Mira.