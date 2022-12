Natale a mare: un tuffo in acqua a due passi dalla Scala dei Turchi per festeggiare

Un bagno a mare per festeggiare il Natale: un gruppo di amici, dopo avere promosso un vero e proprio evento con tanto di locandina diffusa via social, ha indossato costume e cappuccio di Babbo Natale e fatto un tuffo in acqua a pochi passi dalla Scala dei Turchi.

A favorire la "bravata" la temperatura esterna molto elevata e il sole forte anche se l'acqua era inevitabilmente fredda. Anche uno zampognaro e un paio di bagnanti interamente vestiti da Babbo Natale hanno reso l'evento più suggestivo.