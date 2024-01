Sarà svolta green: appaltata la collocazione di due bagni autopulenti automatizzati

Palazzo dei Giganti si occuperà, con una spesa complessiva di 17.215 euro, dei cosiddetti "lavori propedeutici". Ad interventi conclusi arriveranno - così per come era stato disposto il 28 dicembre del 2021 dall'allora assessore comunale Giovanni Vaccaro - i due bagni autopulenti automatizzati che verranno collocati in piazzale Fratelli Rosselli e piazzale Vincenzo Dona. Sarà, per i servizi essenziali della città dei Templi, una svolta green. E c'è già, naturalmente, l'autorizzazione paesaggistica, per interventi di lieve entità, della Soprintendenza ai Beni Culturali.

L'affidamento della fornitura e montaggio dei servizi igienici automatizzati, modello “Ciao H”, è stata già affidata alla ditta Prefabbricati Santermo Srl, per un importo di 41.678,15 euro l'uno, con una estensione di garanzia “servizio All Inn” per anni 3 per 15.000 euro a servizio igienico. Il totale sarà dunque di 113.356,30 euro oltre Iva, per un totale complessivo di 138.294,69 euro.