Super-bagni pubblici "ostaggio" degli uffici comunali, l'assessore: "Pagherò di tasca il progetto"

Era il primo gennaio di quest'anno quando ad Agrigento vennero acquistati due "bagni autopulenti" modello "Ciao H" da collocare in città per compensare la carenza di bagni pubblici in città dopo che anni fa quelli esistenti furono chiusi e vennero distrutti dai vandali e dal tempo che passava.

Un acquisto che non mancò di stimolare polemiche (soprattutto per il costo, 155ila euro) ma che venne accolto con soddisfazione dai più proprio perché avrebbe restituito un servizio alla cittadinanza e ai turisti, anche perché si trattava di bagni che avrebbero garantito un certo livello di decoro.

Passarono tre mesi e la Giunta comunale firmò l'atto "operativo" che avrebbe consentito di posizionare le due strutture tra piazza Rosselli e piazza Ugo La Malfa, ma da quel momento, nonostante qualche annuncio, il nulla. Nessuna operazione di installazione è mai partita e i turisti e i cittadini hanno continuato a chiedere la cortesia ai bar e ai ristoranti di utilizzare il wc (almeno le persone più civili).

Ma cosa è accaduto? Nonostante l'atto di marzo, gli uffici non hanno mai provveduto a realizzare il progetto necessario per realizzare la base su cui installare i bagni. Progetto da sottoporre poi alla Soprintendenza per i dovuti pareri. Un passaggio burocratico che è però di enorme importanza perché appunto blocca totalmente la messa in esercizio dei bagni.

Le settimane passano e, alla fine, la soluzione che appare più probabile è che si trovi una strada alternativa.

"Ho provveduto a dare incarico, a mie spese, ad uno studio di progettazione per la realizzazione di quanto necessario per sbloccare l'installazione dei bagni - spiega l'assessore Giovanni Vaccaro -.Contiamo di sbloccare questa situazione nel più breve tempo possibile e consentire così alla città di poter usufruire di questi beni".