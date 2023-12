Danni alle aziende agricole per la tromba d'aria, in arrivo ristori per 600mila euro

In arrivo 600mila euro di ristori per le aziende agricole e i privati di Santa Margherita Belice che hanno subito danni per la tromba d'aria del 30 settembre dell'anno scorso. A darne notizia è il sindaco di Montevago e deputato regionale Margherita La Rocca Ruvolo.

Le somme, che provenivano da autonomie locali, saranno destinate a quanti hanno presentato l'istanza nei termini indicati. Le somme saranno accreditate nei primi giorni del 2024.