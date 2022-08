Tempi di erogazione degli esami Asp, il sito è "temporaneamente" in manutenzione da 30 giorni

Circa un mese fa (era il 12 luglio) l'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento rassicurava che "nel più breve tempo possibile" sarebbe stata ripristinata in toto la sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito on line, nella sezione che in particolare monitorava i tempi di attesa per le prestazioni specialistiche.

Una carenza che era emersa prepotente proprio mentre in città si sviluppava il dibattito sorto in seguito alla denuncia di un cittadino circa le settimane necessarie per ottenere il servizio in modo gratuito. Una segnalazione alla quale l'azienda aveva risposto in modo piccato, puntando il dito contro la stampa e garantendo, appunto, che i tempi per gli esami erano "ragionevoli" e comunque in linea con quanto previsto dalla Regione.

Impossibile o quasi verificare questa "ragionevolezza" perché sul sito, a questa pagina, mancano numerose informazioni a partire proprio dai tempi di attesa puntuali divisi per specifico esame.

La rassicurazione dell'Azienda, risalente proprio al 12 luglio, fu netta: "sono in corso interventi di manutenzione ai sistemi informatici ed i dati saranno nuovamente disponibili nel più breve tempo possibile".

Dopo un mese si rimane quindi ad attendere, e si coltiva anche una speranza: dato che il sito è in manutenzione, sarebbe anche il caso di manutenere anche un'altra sezione del sito, cioè quella che monitora l'afflusso e i tempi di attesa nei Pronto soccorso degli ospedali della provincia, accessibile a questo link .

Uno strumento inserito anni fa e poi, inspiegabilmente, divenuto inaccessibile.