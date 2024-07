Balle di fieno e alberi divorati dal fuoco: imprenditore agricolo nel mirino?

Cosa abbia innescato l'incendio non è chiaro. È certo però che il fuoco ha divorato 120 balle di fieno, sterpaglie e alberi. È stato l'inferno, durante la notte, in un'azienda agricola di contrada Buccheri a Canicattì. A precipitarsi sul posto, dopo aver raccolto la segnalazione, sono stati i pompieri e i carabinieri. Ai primi, idranti alla mano, è spettato il compito di circoscrivere e spegnere le alte fiamme. I militari dell'Arma hanno invece avviato le indagini. E per prima cosa hanno sentito l'imprenditore, titolare dell'azienda agricola: un settantenne.

Non filtrano indiscrezioni al riguardo. Non è appunto chiaro se l'ipotesi investigativa privilegiata sia quella di un incendio doloso o se, invece, si propende per un rogo accidentale, dovuto - essendo questo proprio il periodo - a un falò di sterpaglie. Il danno, subito dall'imprenditore canicattinese, non è stato quantificato e comunque non è coperto da nessuna polizza assicurativa. Spetterà alle indagini dei carabinieri cercare, laddove possibile, di fare chiarezza su quanto è accaduto in contrada Buccheri.

