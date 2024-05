Ayrton Senna: le imprese da pilota e il grande uomo, presentato il progetto del museo a Siculiana

Le origini sono state ricostruite, partendo da Giovanna Magro: la bisnonna di Ayrton Senna che, forte di una fede in Dio, da Siculiana è andata via per raggiungere la costa del Brasile. Adesso ci sarà un museo che racconterà non solo le imprese del pilota, ma soprattutto l'aspetto umano del campione di Formula 1. È stato presentato ieri sera, a Siculiana, il progetto del museo dedicato al campione di Formula 1 Ayrton Senna.

Un patto di amicizia tra i comuni di Siculiana e Imola è stato siglato dai rispettivi sindaci, Peppe Zambito e Marco Panieri. Nel corso dell’incontro, coordinato dalla giornalista Alfonsa Butticè, gli architetti Francesco Ferla e Salvatore Nigrelli hanno illustrato i dettagli. I giornalisti Anna Restivo e Giacinto Pipitone hanno parlato delle origini siculianesi di Ayrton Senna.

"Il Dna di Giovanna Magro è lo stesso che aveva Ayrton Senna", ha detto il giornalista Giacinto Pipitone. "Il museo parlerà del Senna uomo e del Senna pilota", ha detto l'architetto Salvatore Nigrelli. "Allestite delle postazioni, lo spazio accoglie la tecnologia per permettere la visualizzazione tridimensionale in una maniera innovativa. L'esperienza reale e virtuale nascono in maniera congiunta", ha spiegato l'architetto Francesco Ferla.

(Nel video le interviste al sindaco di Siculiana, Peppe Zambito; al giornalista Giacinto Pipitone; agli architetti Salvatore Nigrelli e Francesco Ferla; al sindaco di Imola, Marco Panieri)

